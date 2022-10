Programmazione 2021-2027, domani a Olbia l'evento Por Fesr Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Domani, 21 ottobre, a Olbia presso il Museo Archeologico si terrà l'evento annuale del POR FESR Sardegna 2014-2020 con inizio alle ore 9.00.Intervengono per i saluti istituzionali: Giuseppe Fasolino - Assessore Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Francesca Raimondi - Programme Manager Commissione Europea, DG REGIO, Massimo Temussi - Autorità di Gestione Por Fesr Sardegna 2014-2020 e Direttore Centro Regionale di Programmazione.L’evento sarà occasione per condividere alcune preziose anticipazioni sulla nuova Programmazione 2021-2027 anche alla luce di alcuni degli obiettivi strategici che ne costituiscono l’asse portante come “un’Europa più intelligente” ed “un’Europa più verde” con focus su ricerca, innovazione e competitività, transizione digitale ed energetica. Alcuni contributi esterni arricchiranno i contenuti e il dibattito. Intervengono: Sandro Sanna Centro Regionale di Programmazione Europa più Intelligente Ricerca Innovazione e Competitività, Marco Naseddu - Centro Regionale di Programmazione Transizione Digitale, Massimo Temussi - Autorità di Gestione Por Fesr Sardegna 2014-2020 e Direttore Centro Regionale di Programmazione Europa più Verde Transizione Energetica, Marco Naseddu- Centro Regionale di Programmazione Contributi su Europa più Intelligente e più Verde, Ugo Bertelli- Presidente Blue Matrix, Francesco Lippi - Presidente Carbosulcis.La seconda parte dei lavori della mattinata sarà poi dedicata alla presentazione dei risultati di fine programmazione 2014-2020, con l’interessante contributo di alcuni beneficiari FESR che avranno modo di condividere la propria esperienza e raccontare i progetti realizzati con il sostegno del Fondo Strutturale. La presentazione dei risultati di fine programmazione è affidata a Manuela Murru - Centro Regionale di Programmazione. La parola sarò poi passata ai Beneficiari: 1) Respect Poseidon, Progetto Complesso Reti Intelligenti; 2) Ecos Elettronica, Progetto Complesso ICT. Segue il dibattito e la conclusione dei lavori.Per la partecipazione all’evento è prevista la registrazione a questo link.