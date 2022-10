Countdown per la Regata dei Legionari del 30 ottobre prossimo

Il 30 ottobre si partirà con la regata vera e propria, un percorso nelle splendide acque del golfo antistante. Si rientrerà poi allo YCPR dove si terrà le premiazioni dei vincitori e l’assegnazione dei premi di categoria, i challenge dedicati agli indimenticati Andrea Campesi e Paolo Oggiano e i premi “speciali”.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tutto pronto per la Regata dei Legionari, una super classica della stagione velica autunnale. Partenza il 29 ottobre da Porto Rotondo con l’arrivo delle barche, le operazioni di iscrizione e il briefing allo YCPR, per chiudersi in serata con la tradizionale festa all’insegna della cena con “pecora in cappotto” nella piazza antistante il Club.Il Club ricorda che, per gli iscritti, è previsto l’ormeggio gratuito dal 28 al 31 ottobre, (previa comunicazione alla Marina di Porto Rotondo - reservation@marinadiportorotondo.it) e novità di quest’anno un menu Legionari dedicato a tutti e realizzato per voi dallo Chef Marco Mainardi (una portata, vino e caffè a 25€, dal 28 al 30).Per prenotazioni potete fare riferimento al sito della FIV, cliccando sul link sottostanteoppure sul sito www.ycpr.it Per ulteriori informazioni potete scrivere all'email infovela@ycpr.it o contattarci al numero 0789 34010.Vi aspettiamo, per passare insieme un weekend all’insegna del divertimento e dello sport della Vela.