Una donna di 64 anni scomparsa a Tempio Pausania ritrovata dai vigili del fuoco e carabinieri

I Vigili del Fuoco di Tempio Pausania sono intervenuti stamattina per la ricerca di una donna di circa 64 anni. A seguito di un avvistamento in mattinata nella zona della stazione ferroviaria, la squadra di Tempio Pausania e del Nucleo Cinofilo hanno effettuato le ricerche, insieme ai Carabinieri di Tempio Pausania e ai volontari della Protezione Civile. La signora è stata ritrovata intorno alle 13 proprio nella zona della stazione in stato confusionale, ed affidata alle cure del personale del 118.