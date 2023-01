Sequestrato un albergo a Baja Sardinia: denunciate quattro persone per riciclaggio

Nello specifico, sono stati denunciate alla Procura della Repubblica di Bari per il reato di riciclaggio (art. 648 bis del Codice Penale) quattro persone i quali, in concorso tra loro, attraverso una serie di trasferimenti di proprietà illeciti e fittizi tra varie società appositamente costituite - anche con sede all'estero - ostacolavano l'accertamento sulla illecita provenienza della struttura ricettiva (il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna). Gli esiti dell'attività d'indagine costituiscono un'ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario esercitato dalla Guardia di Finanza di Bari - in stretta sinergia con la locale Procura della Repubblica - per la repressione del grave fenomeno del riciclaggio, a tutela dei cittadini e dei contribuenti rispettosi delle regole, al fine di assicurare l'equità sociale quale condizione fondamentale del benessere della collettività.

su richiesta della locale Procura della Repubblica, di una rinomata struttura alberghiera in Sardegna, nella località di mare naja Sardinia ad Arzachena. La complessa attività di indagine, condotta dalle Fiamme Gialle sotto l'egida dell'Ufficio del Pubblico Ministero, ha consentito di accertare l'esistenza di un articolato sistema di gestione societaria, riconducibile a una pluralità di soggetti, diretto a celare la delittuosa acquisizione del complesso alberghiero.