Lunedì e martedì prossimi congresso della Cgil Olbia-Tempio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Lunedì 9 gennaio e martedì 10 gennaio si terrà il quinto congresso provinciale della Cgil Olbia-Tempio. I lavori – che si svolgeranno nell’aula consiliare di Porto San Paolo, in via Nenni – eleggeranno il nuovo Segretario Generale e tracceranno le linee programmatiche dell’organizzazione sindacale fino al 2026.Il congresso sarà aperto alle ore 16 del 9 gennaio dalla Relazione del Segretario Generale uscente Luisa Di Lorenzo, che – riprendendo il cammino iniziato nel 2018 intitolato “Gallura 2022” – farà un bilancio degli ultimi quattro anni e lancerà gli obiettivi per i prossimi quattro.Nella sua dettagliata relazione, il Segretario Generale affronterà temi di carattere nazionale, regionale e provinciale e focalizzerà l’attenzione sui punti di forza e su quelli di debolezza della Gallura. Il Segretario fornirà importanti aggiornamenti su numerosi dossier, fra i quali i tempi sul completamento della Sassari-Olbia, gli ultimi dati sui parametri della sanità gallurese, i numeri sull’andamento negativo dell’occupazione non in linea con quelli in aumento delle imprese, gli aggiornamenti sulla popolazione e sui suoi bisogni primari messi in crisi dall’innalzamento dell’inflazione.Nella parte conclusiva, il Segretario parlerà delle sfide che attendono Olbia e la Gallura, fra cui la nascita del Consorzio Universitario e del Polo tecnologico per l’innovazione, che rappresentano una linea di sviluppo verso il futuro che la Cgil intende seguire con estrema attenzione.Il programma Congresso prevede una serie di interventi. Lunedì 9, alle ore 18, è previsto quello del Segretario Generale della Cgil Sarda Fausto Durante. Martedì 10, alle ore 11,30, è prevista l’elezione del Segretario Generale della Cgil Olbia-Tempio.