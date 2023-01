Al Geopalace arriva Offanengo, domani tutti a tifare per l'Hermaea Olbia

Coach Dino Guadalupi – ex tecnico di Offanengo in B1 nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 – analizza così i temi della partita: “La pausa di tre giorni ci ha permesso di ricaricare le batterie principalmente dal punto di vista mentale. Ci vogliono alcuni giorni di allenamento, comunque, per tornare a pieno ritmo sotto il profilo fisico e tecnico. La cosa più importante è che la pausa ci ha consentito di compiere una analisi approfondita sul cammino svolto fin qui. Prendendo spunto anche dall’ultima gara, abbiamo cercato di capire definitivamente su cosa possiamo basare nostre le nostre prestazioni per esprimerci con continuità sui picchi di performance raggiunti nelle gare in casa. Ci aspetta un periodo molto impegnativo con tante sfide ravvicinate, compreso il turno di qualificazione per la Coppa Italia, ed è particolarmente importante affrontarlo con idee chiare e basi solide su cui poggiare le prestazioni. Tutto questo a partire domenica, quando affronteremo un avversario in salute grazie agli ultimi risultati positivi, e che sicuramente verrà a Olbia per giocare a viso aperto. Offanengo è una squadra organizzata, che è cresciuta molto nel gioco, ma che rimane tuttavia molto diversa da noi per caratteristiche tecniche e fisiche. Sarà fondamentale far prevalere nostri punti di forza, soprattutto nella costruzione del gioco d’attacco”.

Seste in classifica con 16 punti (bilancio di 6 successi e altrettante battute d’arresto), le biancoblù vanno alla ricerca di un successo prezioso per rilanciare le proprie quotazioni nelle zone medio alte della graduatoria. Offanengo, matricola temibile, arriverà in Sardegna con un bottino di 14 punti (5 vittorie e 7 sconfitte) e reduce da due importanti successi: il primo sul taraflex di Mondovì (3-0), il secondo al tie break contro l’Esperia Cremona (33 punti dell’opposto Martinelli, 17 a testa per Anello e l’ex Francesca Trevisan).Nel match d’andata, disputato al PalaCoim lo scorso 30 ottobre, l’Hermaea ebbe la meglio in 4 set (20 Bulaich, 17 Miilen), portando a casa il primo successo esterno della stagione.Fischio d’inizio domenica 8 gennaio alle 17 al Geopalace di Olbia. La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube VolleballWorld Italia.