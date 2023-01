La seconda edizione della fiera Nautica di Sardegna sarà a Porto Rotondo

Per questa seconda edizione, che si svolgerà dal 21 al 25 aprile 2023, è stata scelta la Marina di Porto Rotondo. Confindustria Nauticaa concesso il patrocinio all’evento. Il vicepresidente Piero Formenti ha dichiarato: “La Fiera Nautica di Sardegna aderisce al progetto dell’Associazione Nazionale di categoria per il coordinamento della programmazione delle manifestazioni di settore nautico nel paese. Confindustria Nautica è sempre impegnata nella valorizzazione di iniziative che rappresentano un’opportunità per le potenzialità di sviluppo che le Regioni hanno nell’economia del mare, risorsa di eccellenza per l’impatto economico e sociale che generano sui territori. Il Patrocinio concesso anche quest’anno dall’Associazione è un segnale di attenzione e di fiducia nei confronti dell’evento che lancia la sua seconda edizione. Auguriamo alla manifestazione il successo che merita per sua la missione di diffusione e di sostegno alla nautica da diporto in Sardegna.”



Il 17 gennaio 2023, alle ore 11, presso lo Yacht Club Porto Rotondo, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della Fiera Nautica di Sardegna. Prenderanno parte all’incontro con la stampa l’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna Gianni Chessa, che ha sostenuto e finanziato la manifestazione; il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il presidente del CIPNES–Gallura Gianni Sarti, il direttore Generale del CIPNES–Gallura Aldo Carta, il General Manager della Marina di Porto Rotondo Matteo Molinas e il responsabile dell’organizzazione dell’evento Angelo Colombo.Per il secondo anno consecutivo, sulla scia del successo riscontrato con la prima edizione (alla quale hanno partecipato oltre 90 espositori e quasi 100 barche molte delle quali nuove), l’organizzazione della Fiera nautica sarà realizzata dal Consorzio Industriale di Olbia, con il fondamentale supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, nell’ambito del programma di marketing territoriale “Insula Sardinia Quality World”.Parteciperanno alla Fiera cantieri navali nazionali e internazionali di primaria importanza, agenzie di servizi turistici, di brokeraggio, di noleggio e servizi, oltre a operatori specializzati nella promozione e diffusione di prodotti nautici. Anche in questa edizione sarà presente Insula con tanti “eventi nell’evento” dedicati alla promozione del territorio e delle sue risorse agro-alimentari, artigianali e culturali.La conferenza stampa del giorno 17 gennaio sarà trasmessa dalle ore 11.00 in diretta streaming sulle pagine Fiera Nautica di Sardegna di Facebook, Instagram e Youtube.