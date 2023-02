Mercoledì la presentazione del progetto Welfare Olbia, ecco di cosa si tratta

"Il Comune di Olbia sostiene da sempre tutte le iniziative che mirano ad incrementare la qualità di vita dei cittadini – dichiara Settimo Nizzi, sindaco di Olbia -. Il progetto Welfare Olbia ha un obiettivo etico, sociale ed economico di estrema importanza: promuovere un buon equilibrio tra vita privata e lavoro e creare un ecosistema locale in cui imprese, associazioni e istituzioni possano agire in modo sinergico e contribuire al benessere della comunità.”

È in programma mercoledì 8 febbraio alle ore 10.30 a Olbia, al Museo Archeologico, la conferenza stampa per la presentazione di un importante accordo per lo sviluppo di un progetto di welfare territoriale che coinvolge l’intero tessuto economico, istituzionale, datoriale e sindacale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Olbia, dalla società di consulenza aziendale presente in tutta Italia NexumStp, capofila del progetto, e da diverse parti sociali. Altri importanti partner collaborano al progetto come Allianz, Gowelfare e Intesa Sanpaolo.L’obiettivo è favorire la crescita delle imprese e il benessere della comunità locale, introducendo una serie di strumenti che consentano una maggiore sostenibilità sociale e inclusività delle politiche del lavoro. Questi servizi saranno a disposizione dei vari soggetti attraverso una piattaforma digitale. All’incontro dell’8 febbraio interverranno il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e il rettore dell’Università di Sassari, professor Gavino Mariotti, per i saluti istituzionali.La presentazione del progetto Welfare Olbia sarà a cura di Giovanni Degortes, coordinatore dell’iniziativa ed Equity Partner di NexumStp. A seguire, gli interventi delle associazioni e dei partner coinvolti.