Bonus idrico 2023 per le persone bisognose, ecco come fare per riceverlo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ha preso il via la campagna “Bonus Idrico Integrativo 2023”: a partire dal 1 Febbraio ed entro il 30 Maggio 2023, chi vive in condizioni di particolare svantaggio economico ed è in possesso di un’utenza gestita da Abbanoa SpA, può richiedere l’agevolazione messa a disposizione dell’EGAS, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, come sostegno al pagamento delle bollette dell’acqua. Tale contributo è concesso anche a chi usufruisce del bonus sociale idrico previsto dall’ARERA.Questa importante misura è destinata a tutti i cittadini e le cittadine residenti nei comuni dove il servizio idrico integrato è gestito da Abbanoa SpA e il cui ISEE non sia maggiore di 20 mila euro. Nel dettaglio, esistono due linee di intervento: chi è in possesso di un ISEE complessivo familiare inferiore a 9 mila euro potrà ricevere un contributo di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare; qualora il valore ISEE familiare fosse compreso tra i 9 mila e i 20 mila euro, il contributo sarà di 20 euro per ciascun componente della famiglia.Attraverso il portale bonusacqua.it, realizzato dall’EGAS per facilitare chi volesse fare richiesta del beneficio economico, è possibile conoscere tutti i dettagli relativi all’agevolazione e procedere facilmente e da qualsiasi postazione ad inviare la domanda online, che verrà automaticamente inoltrata al Comune di Olbia. Chi predilige altre modalità di trasmissione, potrà consegnare a mano, via pec o tramite raccomandata all’ufficio protocollo del Comune il modulo di richiesta del contributo (scaricabile dal sito bonusacqua.it) insieme a una copia del documento di identità, dell’ISEE e di una bolletta riferita all’utenza per cui si chiede il contributo.Il Presidente di Egas Fabio Albieri afferma che «si tratta di una misura fondamentale che consente di sostenere nel concreto famiglie che oggi vivono un momento di particolare fragilità economica e che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Anche con il sostegno diretto dei Comuni dell’isola ed una campagna di comunicazione dedicata, vogliamo che tutti i cittadini e le cittadine che vivono questo disagio possano poter conoscere e usufruire del contributo messo a disposizione dall’Egas».«Il bonus idrico integrato somma la detrazione spettante con quella del bonus nazionale – afferma l’assessora alle politiche sociali Simonetta Lai - .Si tratta quindi di un aiuto che allevia il carico delle utenze delle persone più colpite dalla crisi economica. EGAS, attraverso Abbanoa, dimostra una sensibilità non comune ai gestori di servizi pubblici. La nostra amministrazione collabora, nel rispetto dei ruoli, all'individuazione dei nuclei familiari aventi diritto».