Al via a Olbia la rassegna letteraria "Primavera con gli autori"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Inizierà venerdì 17 marzo la X edizione di “Primavera con gli autori”, parte delprogetto annuale “Sul filo del discorso”. Gli incontri andranno avanti fino al 9 giugno e si terranno sempre alle 18.00 presso la sala “Alfonso De Roberto” della biblioteca civica simpliciana.Così commenta l'assessora alla cultura Sabrina Serra: «La nostra amministrazione propone ed organizza eventi culturali sempre con grande entusiasmo, anche promuovendo l'attività della biblioteca per rafforzare il suo carattere di istituzione al servizio del cittadino e come centro di produzione e di promozione di tali eventi. Quest'anno il calendario della manifestazione è particolarmente ricco ed inizia venerdì prossimo con Giuseppina Mellace che presenta "Una grande tragedia dimenticata. La vera storia delle Foibe”».17 marzo 2023 - Giuseppina Mellace presenta "Una grande tragedia dimenticata. La vera storia delle Foibe” - Newton Compton Editori.31 marzo 2023 – Vindice Lecis presenta “L'ombra del Sa nt'Uffizio” – Editrice Nutrimenti Mare.14 aprile 2023 – Gian Luisa Carracoi presenta “Le Torri d'O gliastra” – Alpsa Edizioni.21 aprile 2023 – Fiorenzo Caterini presenta “La notte in fondo al mare” – Carlo DelfinoEditore.28 aprile 2023 – Ruggero Roggio presenta “il Re de lle api” – Editrice Arkadia.5 maggio 2023 – Reading da “Storia della Notte” di Jorge Luis Borges con Elena Pau –riedizione Adelphi 2022.19 maggio 2023 – Piergiorgio Pulixi presenta “La libreria dei Gatti Neri” – Rizzoli.09 giugno 2023 – Luana Farina Martinelli “Poesie e racconti d'amore e di lotta - Cantos e contos de amore e de luta” – Catartica.