Attività ricreative e di socializzazione predisposte dal comune di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono stati definiti con una delibera di giunta i criteri per la realizzazione di attività ricreative e di socializzazione rivolte alle persone con disabilità e ai cittadini della terza età del Comune di Olbia.«La programmazione in ambito sociale e socio-sanitaria prevede la realizzazione di servizi ed interventi mirati a diverse categorie di cittadini. – afferma l’Assessore ai Servizi alla Persona Simonetta Lai – Le attività che riguardano gli anziani e le persone con disabilità stanno particolarmente a cuore alla nostra amministrazione perché contribuiscono al raggiungimento di un buon livello di qualità della vita in termini relazionali da parte di questi nostri concittadini».Tra le iniziative in programma si prevede la realizzazione di soggiorni climatico-termali che favoriscano momenti di benessere psico-fisico e di socializzazione. La realizzazione delle attività dovrà essere effettuata mediante il coinvolgimento dei soggetti solidali attivi presenti nel territorio attraverso lo strumento della co-progettazione.