Auto in fiamme alla periferia di Sassari, in azione i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute due Squadre di Pronto intervento 1A e 1 B dalla sede centrale, con APS (Auto Pompa Serbatoio), nella periferia della città di Sassari. Il pronto intervento della squadra VV.F. non ha permesso alle fiamme la propagazione alla copertura dove era custodita la vettura. Le cause sono in fase di accertamento e sul posto è presente una pattuglia dei Carabinieri del comando di Sassari per i rilievi di loro competenza.