Mancati pagamenti per operai del lotto 3 della Olbia-Sassari, protesta a Berchidda

OLBIA. Protesta di una quarantina di lavoratori stamane a Berchidda davanti alla sede dell'impresa "Italiana Costruzioni", ditta appaltatrice del lotto 3 della Sassari Olbia. Sono i dipendenti della cooperativa Acanthus che a giugno erano una quarantina ora venti per i problemi legati ai ritardi e ai mancati pagamenti dei lavori effettuati per il verde pubblico previsto nel progetto. Presente anche Coldiretti Sardegna al fianco dei lavoratori della cooperativa che denuncia come il problema di oggi non riguardi solo la cooperativa Acantus, ma un indotto di mille persone.







La situaizone sembrerebbe essere molto delicata e secondo i lavoratori "Anas", ma anche Regione Sardegna avrebbero responsbaliità per il silenzio in merito alla vicenda.



