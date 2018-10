Cinque seminari formativi a Olbia per lo sviluppo di idee imprenditoriali

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’iniziativa consiste in cinque seminari formativi in materia di supporto allo sviluppo di idee imprenditoriali. I Seminari saranno totalmente gratuiti e aperti alla cittadinanza. Si svolgeranno in cinque giornate nella quali verranno esplicate diverse tematiche: generazione di idee, leadership e motivazione, il passaggio dalla business idea al mercato, il business model, come creare una rete.«Si tratta di un’iniziativa volta allo sviluppo dell’occupazione e al supporto alla creazione di nuova impresa. – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Simonetta Lai – Riteniamo che il progetto rivesta un’importante valenza sociale, economica e culturale per un ulteriore sviluppo imprenditoriale del nostro territorio. Nelle cinque giornate seminariali, docenti universitari ed esperti accompagneranno chi parteciperà in un percorso di acquisizione di strumenti utili a trasformare un’idea in un progetto concreto. Crediamo fermamente che l’emancipazione socio - economica e l’empowerment di una comunità passi anche attraverso la realizzazione di nuove idee imprenditoriali e la creazione di nuove imprese. Invitiamo i nostri concittadini a cogliere questa interessante opportunità».