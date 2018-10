Possibili disagi e interruzione dell'acqua a Tempio, Calangianus e Luras

Le squadre di Abbanoa saranno costantemente mobilitate per riavviare l'acquedotto nel più breve tempo possibile a lavori conclusi. Eventuali fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, saranno contrastati con operazioni di spurgo e pulizia dei tratti di rete interessati. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Le squadre di Abbanoa sono state immediatamente allertate e stanno già procedendo all'individuazione del guasto per poi procedere con l'intervento di riparazione. Sono state avviate anche le manovre in rete per limitare quanto possibile gli eventuali disagi all'utenze.A Calangianus erogazione ugualmente garantita dalle manovre in rete e dall'utilizzo delle scorte del serbatoio che ha autonomia per l'intera giornata.A Luras, che non ha disponibilità di un serbatoio, è stato attivato il servizio sostitutivo di autobotte disponibile nella piazza del Comune.