Martedì giornata mondiale del diabete, a Olbia consulenza pediatrica gratuita alle famiglie

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Martedì 13 novembre i bambini e le loro famiglie si potranno rivolgere all’ambulatorio di diabetologia pediatrica di Olbia per una consulenza gratuita. In occasione della giornata mondiale del diabete, l’ambulatorio di diabetologia pediatrica di Olbia garantisce gratuitamente e senza impegnativa una consulenza alle famiglie dei bambini che abbiano avuto episodi di iperglicemia occasionale o che abbiano familiarità con il diabete.L’iniziativa, promossa da Diabete Italia, si svolgerà martedì 13 novembre dalle ore 9 alle ore 15 al San Giovanni di Dio con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza del diabete 2 e di riconoscere i primi sintomi del diabete 1. Per una corretta prevenzione, infatti, il riconoscimento precoce del diabete in età pediatrica resta uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle famiglie.«Per celebrare la giornata mondiale, il servizio di diabetologia pediatrica di Olbia ha aderito alla manifestazione nazionale e martedì sarà a disposizione degli utenti - afferma la direttrice della ASSL Olbia, Antonella Virdis. Grazie alla disponibilità degli operatori, invitiamo tutte le famiglie interessate a rivolgersi al nostro ambulatorio per ricevere una consulenza gratuita»I dati raccolti a livello europeo evidenziano che in età pediatrica il diabete di tipo 1 è il più diffuso (93%) mentre altre forme (Mody, il diabete monogenico, il diabete mitocondriale, il diabete neonatale, il diabete sindromico) sono più rare (6%). Il diabete di tipo 2, invece, ha un’incidenza minore (1%).