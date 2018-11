Finisce in parità 1-1 la super sfida Pisa-Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tanta corsa, aggressività e ripartenze capaci di far male a un avversario che ha avuto il pallino del gioco ma non è riuscito a vincere duelli e contrapposizioni.Il Pisa non trova pertugi e allora ci prova dalla distanza: Di Quinzio colpisce una traversa al 17' e si vede respinto un violento destro su punizione da un ottimo Marson. I bianchi non si scompongono, Ogunseye è un leone, i mediani due mastini, i centrali difensivi baluardi senza fronzoli, l'Olbia, nel suo insieme, acquisisce lentamente consapevolezza e terreno di gioco facendo scivolare il match all'intervallo.A questo punto i ragazzi di mister Carboni acquiscono fiducia, il tecnico mette dentro forze fresche (Ceter per Senesi e Muroni per Calamai) e l'Olbia va anche vicina al raddoppio con Ogunseye che ancora di testa manda di pochissimo a lato un cross di Ragatzu. È il segnale che in campo la squadra è viva e il Pisa deve attendere l'84' prima di tornare a rendersi vanamente pericoloso con Marson prodigioso in uscita su Moscardelli. Nel finale le squadre si allungano, scatta qualche cartellino giallo, il recupero non porta sussulti. E il triplice fischio di Nicoletti manda tutti sotto la doccia.Sotto il sole di Pisa l'Olbia ritrova il sorriso. Un passo in avanti, la strada e il campionato continuano.PISA: Gori, Brignani, Buschiazzo, Zammarini (67’ Birindelli), Di Quinzio, Marin (81’ Cernigoi), Liotti (81’ Meroni), Lisi, Gucher, De Vitis (11’ Masucci), Marconi (66’ Moscardelli). A disp.: D’Egidio, Cardelli, Masi, Izzillo, Cuppone, Maffei. All.: Luca D’AngeloOLBIA: Marson, Pinna, Iotti, Pisano, Cotali, Vallocchia, Pennington, Calamai (72’ Muroni), Senesi (70’ Ceter), Ogunseye (86’ Biancu), Ragatzu. A disp.: Crosta, Van der Want, Pitzalis, Piredda, Cusumano, Vergara, Martiniello. All.: Guido CarboniARBITRO: Nicoletti di Catanzaro coadiuvato da Rizzotto (Roma 2) e Barone (Roma 1)MARCATORI: 61’ Zammarini, 64’ Ogunseye (O)AMMONITI: 44’ Pisano, 89’ Vallocchia, 91’ Gucher (P), 93’ CotaliNOTE: Giornata fredda e soleggiata. Terreno di gioco in perfette condizioni. Recupero 2’ pt, 4’ st. Spettatori: 5000 circa (di cui 40 ospiti al seguito dell'Olbia).