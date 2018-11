In Sardegna l'inaugurazione dell'America's Cup World Series

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

il direttore generale dell’assessorato Mauro Cadoni, il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara e il presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini, in rappresentanza del mondo dello sport isolano. La campagna di conquista della Coppa America di Vela, al via il prossimo anno, in programma ottobre 2019, avrà come location d’eccezione Cagliari; nelle acque del Golfo degli Angeli partirà la tappa inaugurale delle America’s Cup World Series, che metteranno in palio la Prada Cup e selezioneranno la barca che sfiderà il defender New Zealand nel 2021.e tutto lo sport isolano. Una vetrina d’onore per l’isola con l’organizzazione di un prestigioso evento sportivo, conosciuto in tutto il mondo, che darà l’opportunità di conoscere la Sardegna e le sue eccellenze.