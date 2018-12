Olbia, bonus idrico 2017: prorogati i termini per la presentazione delle domande

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si informano gli interessati che sono stati prorogati al 20 gennaio 2019 i termini per la presentazione delle istanze per l’assegnazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze domestiche corrispondenti a nuclei familiari residenti nei Comuni dell’ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate, per l’anno 2017, in conformità a quanto stabilito da EGAS nel regolamento sulle agevolazioni tariffarie a carattere sociale approvato deliberazione n. 46 del 11 dicembre 2017 relativamente all’annualità 2017.Requisiti per l’accesso al beneficio: Le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, che abbiano:- residenza anagrafica nel Comune di Olbia;- un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;- un’ISEE inferiore alla soglia predefinita;- fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l'anno 2017;La misura delle agevolazioni per l’anno 2017 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare gli importi massimi di seguito stabiliti:– 60euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a 9mila euro;– 40 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di 9mila e minore o uguale a 20mila. In ogni caso, l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno 2017 al netto di eventuali ulteriori contributi assegnati. Le domande di ammissione al contributo devono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Olbia che sono disponibili, unitamente al Bando, presso:a) Assessorato ai Servizi Sociali, via Capo Verde, presso il Delta Center, zona Industriale, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00;b) Ufficio Polifunzionale per il Cittadino, sito in via Dante, n. 1;c) Sito internet del Comune di Olbia all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it .Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune non oltre le ore 13,00 del 20/01/2019, pena esclusione.