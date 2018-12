Parcheggi e mezzi pubblici gratuiti a Olbia il 24 e il 31 dicembre

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Amministrazione Comunale e Aspo collaborano per rendere più agevoli gli spostamenti degli olbiesi durante le feste. Parcheggi e mezzi pubblici gratuiti anche quest’anno nei giorni 24 e 31 dicembre.«Le iniziative sono volte ad andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini e rendere più agevoli gli spostamenti in giorni particolarmente "caldi", dal punto di vista del traffico, all'interno di Olbia» così commenta il Sindaco Settimo Nizzi. L’Amministrazione Comunale e l’Aspo hanno preso questa decisione nell'ottica dell’impegno volto a favorire la mobilità sostenibile, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e la congestione stradale «oltre che per agevolare le attività commerciali del territorio» conclude il Primo Cittadino.