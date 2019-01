OLBIA. Temperature in picchiata anche in Sardegna con il termometro che potrebbe segnare valori sotto lo 0 anche in Gallura. La protezione civile Regionale, infatti, ha appena diramato l'allerta meteo per condizioni avverse con basse temperature e gelo a partire dalle 20 di oggi, giovedì 3 gennaio, fino alle 9 di sabato 5 gennaio prossimo.









