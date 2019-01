Patenti Limitate e Patenti Speciali, da venerdì 11 gennaio il servizio si trasferisce

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I nuovi locali, creati su misura per offrire una risposta adeguata alle esigenze dell'utenza, vantano una sala d'attesa più ampia e confortevole dotata di cinquanta posti a sedere e di un impianto di climatizzazione.«Siamo felici di poter comunicare all'utenza il trasferimento del servizio Patenti Limitate e Patenti Speciali nei locali della "Palazzina F" - afferma il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASSL Sassari, Francesco Sgarangella. I nuovi ambienti, individuati in collaborazione con la Direzione Aziendale, sono adeguati alle necessità delle tante persone che quotidianamente si rivolgono ai nostri uffici e la sala, dotata di un impianto di climatizzazione, garantisce una migliore qualità del tempo di attesa. Si tratta di un cambiamento rilevante che speriamo possa essere apprezzato anche dagli utenti».L'accertamento è eseguito dalla Commissione Medica Locale, attività che fa capo all'Unità Operativa di Medicina Legale della ASSL Sassari, che nel corso del 2018 ha preso in carico oltre 4.500 utenti.Al servizio possono accedere i cittadini portatori di infermità invalidanti oppure i cittadini che devono essere sottoposti a revisioni straordinarie della patente di guida. In particolare gli utenti affetti da malattie di rilievo (ex art. 320 Codice della Strada) quali: affezioni cardiovascolari; diabete mellito; malattie endocrine; malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla, miastenia, epilessia, esiti traumatici ecc.); malattie psichiche con uso correlato di sostanze psicoattive; malattie dell'apparato uro-genitale (dialisi e trapianto ecc.).Inoltre si devono rivolgere alla Commissione: utenti affetti da disabilità motorie per mutilazioni agli arti superiori o inferiori e/o importanti deficit neurologici (ex art. 321 Codice della Strada); utenti affetti da minorazioni visive (ex art. 322 Codice della Strada); utenti affetti da minorazioni uditive (ex art. 323 Codice della Strada); utenti con età superiore a 60 anni per patenti D, D/E; utenti con età superiore a 65 anni per patenti C, C/E; utenti che devono effettuare revisioni disposte dalla Prefettura per ritiro della patente di guida (ex articoli 186 e 187 Codice della Strada); utenti che devono effettuare revisione patente disposta dalla Motorizzazione Civile (ex art. 128 Codice della Strada).L'ATS Sardegna - ASSL Sassari informa che per richiedere il rilascio o il rinnovo delle patenti limitate e speciali, e per le revisioni disposte da Prefettura e Motorizzazione Civile, è possibile effettuare la prenotazione compilando il modulo disponibile sul sito www.aslsassari.it. Una volta compilato e scansionato, lo stesso può essere inviato: con e-mail all'indirizzo patenti.medicinalegale.sassari@atssardegna.it; a mano presso la segreteria della Commissione Medica Locale; con raccomandata con ricevuta di ritorno.il sistema informatico. Si precisa che le domande vengono scaricate giornalmente e prese in carico in base all’urgenza. Infine si ricorda che è consigliato prenotare la visita almeno quattro mesi prima della scadenza della patente.