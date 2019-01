Battisti trasferito in carcere a Oristano in massima sicurezza

OLBIA. Cesare Battisti è appena sbarcato in Sardegna nell’aeroporto di Elmas a Cagliari e in queste ore, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria, è stato trasferito nel carcere di Oristano. Ad annunciarlo il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, che lo ha comunicato nel corso di una conferenza stampa. L’ex latitante, condannato in Italia per quattro omicidi, è stato catturato in Bolivia in un’operazione congiunta della polizia italiana, Digos, Interpol, polizia brasiliana e boliviana dopo una fuga durata 40 anni.







L’ex terrorista appartenente al Pac, proletari armati per il comunismo, è atterrato stamani a Ciampino dove ad attenderlo c’erano il ministro dell’Interno Salvini e quello della giustizia Bonafede. Battisti dovrà scontare l’ergastolo e in questi primi sei mesi verrà sottoposto al regime di isolamento in una cella singola. La scelta di Oristano è stata ritenuta quella più sicura dai vertici ministeriali che in un primo momento avevano pensato alla casa di reclusione di Rebibbia per la custodia dell’arrestato.

