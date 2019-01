Il prefetto Mulas nominato capo del dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco

OLBIA. Il consiglio dei ministri nel valzer di nomine di ieri ha affidato al prefetto Salvatore Mulas il prestigioso incarico di capo del dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L’alto funzionario dello Stato, 64 anni originario di Macomer, è il primo sardo a ricoprire questo incarico e andrà a sostituire il prefetto Bruno Frattasi che è stato nominato capo dell’Agenzia dei Beni confiscati.







Mulas, dopo una brillante carriera da funzionario di polizia in settori delicati come la squadra mobile e l’antiterrorismo, è arrivato a ricoprire l’incarico di questore di Gorizia, di Cagliari, poi prefetto di Sassari, successivamente di Verona e oggi l’importante riconoscimento. Il prefetto ha seguito da vicino l’emergenza alluvione in quei giorni drammatici del 18 novembre del 2013 a Olbia.

