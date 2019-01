Auto in fiamme nella notte a Olbia, intervento dei vigili del fuoco

OLBIA. Auto in fiamme nella notte a Olbia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 115 che hanno evitato che il fuoco potesse propagarsi alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanza. L’episodio si verificato nel quartiere San Nicola intorno alle 23.45 di ieri notte.







La centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto la chiamata per l’incendio e ha inviato immediatamente la squadra di pronto intervento del distaccamento di Olbia. La Fiat 500 interessata dalle fiamme è andata distrutta. Sono in corso le indagini per stabilire le cause. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione