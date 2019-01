Olbia-Entella, Filippi: "Serve un'Olbia al 100 percento"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Perché il torto morale subito a Busto Arsizio sarà pure storia, ma di quelle talmente fresche che ci si può ancora scrivere sopra. A patto, è chiaro, che la truppa di Filippi abbia fatto tesoro di quelle mancanze che sono costate una vittoria che si sentiva di avere in tasca."Per fortuna che si torna subito in campo" premette il tecnico in conferenza stampa, incalzato dai giornalisti sull'amarezza rimasta dalla partita con la Pro Patria. "Abbiamo eliminato presto le ultime scorie e preso di buono quello che di giusto c'era da prendere da quella partita, comprese quelle sfumature che alla fine hanno fatto la differenza in negativo. È chiaro che è un delitto non aver vinto dopo una prestazione di quel tipo, ma è sintomatico del fatto che dobbiamo gestire meglio certe situazioni e imparare a chiudere le gare quando si presenta l'opportunità".gioca al 100% delle proprie possibilità non deve temere nessun avversario. I loro punti deboli? Preferisco pensare ai nostri punti di forza per esaltarli e concretizzarli".Ha giocato una partita di alto livello, in quel ruolo può fare cose pazzesche e lui è il primo a crederci". E a loro si aggiungono oggi l'entusiasmo e la freschezza dei nuovi arrivati: "Peralta è un giocatore di qualità venuto a Olbia perché convinto da questo piazza, Maffei un ragazzo estremamente disponibile che ci può dare una grossa mano. Entrambi sono giocatori che vanno ad arricchire e a diversificare il patrimonio tecnico e le soluzioni della squadra".