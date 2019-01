© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un principio di incendio ha interessato oggi un panificio in via Roma a Olbia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento cittadino dei vigili dl fuoco che hanno evitato il peggio e che le fiamme si potessero propagare compromettendo l'intera struttura. Sono ancora in corso di accertamento la cause che hanno innescato le fiamme.