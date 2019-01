Stasera alle 20.30 il game 5 Dinamo-Varese

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

la partita di stasera ha sicuramente un valore diverso rispetto a quello di domenica ma rappresenta un importante test per gli uomini di coach Vincenzo Esposito. Sassari e Varese questa sera si contenderanno la vetta della classifica del gruppo K, entrambe con la qualificazione al turno successivo già conquistata matematicamente a due giornate dalla fine del second round: il tecnico biancoblu avrà modo però di sperimentare nuovi assetti e chiamare in causa tutti i giocatori per sopperire alle assenze e inserire al meglio gli ultimi arrivati McGee e Carter.guardia serba e pretoriano del tecnico pavese alla terza stagione in Lombardia, insieme all’ala statunitense Thomas Scrubb, lo scorso anno alla Scandone Avellino, coadiuvato da Dominique Archie, tornato in Italia dove nella stagione 2016-2017 ha vestito la maglia dell’Orlandina. A chiudere il quintetto il centro classe 1988 Tyler Cain. Dalla panchina coach Caja può contare sul supporto della nutrita e concreta pattuglia italiana con Matteo Tambone, tiratore mortifero, il capitano Giancarlo Ferrero, Nicola Natali e Antonio Iannuzzi, pronto a dare solidità sotto le plance.Diretta in Club House. La sfida che vale la vetta del gruppo K del secondo round di coppa sarà trasmessa in diretta nella Club House di via Nenni 2/28 a Sassari: ticket 8 euro con piatto di pasta e calice di vino/birra: è necessario prenotare il proprio posto chiamando allo 079275075 (8-13) oppure inviando un messaggio alla pagina Dinamo Sassari Official. Sarà possibile prenotare il proprio posto entro le 13 di oggi.Diretta su Dinamo Tv. Il Game 5 di Fiba Europe Cup sarà trasmessa in diretta su Dinamo Tv grazie alla collaborazione con Directa Sport, la telecronaca sarà curata da Roberto Rubiu. Sarò possibile connettersi a Dinamo Tv dalla homepage del sito ufficiale www.dinamobasket.com oppure dalla pagina ufficiale di Facebook Dinamo Sassari Official.