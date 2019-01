Venerdì incontro ad Arzachena su urbanistica ed edilizia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Venerdì 8 febbraio, alle 10, nell’aula consiliare in piazza Segni, la delegata al Governo del territorio, Claudia Giagoni, il dirigente Mario Chiodino e il personale degli uffici Edilizia privata, Urbanistica e Tutela del paesaggio affronteranno con i professionisti i nodi e i dubbi più frequenti che ostacolano il lavoro per entrambe le parti."Problemi connessi all’applicazione della normativa in materia di condono edilizio, accertamenti di conformità, compatibilità paesaggistica degli interventi e rispetto dei vincoli sono tra i punti che analizzeremo a fondo durante l’incontro – spiega la delegata Giagoni -. Vogliamo fornire supporto concreto ai professionisti per facilitare e snellire i rapporti tra Comune e privati. Vogliamo aprire le porte dei nostri uffici tecnici con momenti di confronto pubblico perché Arzachena sia esempio di trasparenza ed efficienza in materia di edilizia e urbanistica, sia per i nostri collaboratori, sia per i geometri, gli architetti, gli ingegneri che si interfacciano con noi ogni giorno>.Con il supporto tecnico di dirigenti e personale del Comune, l’incontro sarà l’occasione per rispondere a quesiti e recepire segnalazioni e osservazioni, oltre che per spiegare il funzionamento degli uffici e le modalità di disbrigo delle pratiche. Altri appuntamenti di approfondimento saranno presto in agenda. .In dettaglio, durante l’incontro si parlerà di:. aspetti tecnico/normativi in materia edilizia, urbanistica e tutela paesaggistica relativi ai procedimenti in autocertificazione, conferenza di servizi e pratiche edilizie antecedenti alla legge 24/2016;. problematiche connesse all’applicazione della normativa in materia di condono edilizio;. accertamenti di conformità;. compatibilità paesaggistica degli interventi e rispetto dei vincoli;. interventi ricadenti all’interno della fascia costiera;. programmi e obiettivi del settore.