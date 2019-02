Amp Tavolara, nuove collaborazioni nel mediterraneo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

a (ASPIM) mediante l’impostazione di programmi di gemellaggio tra ASPIM o Aree Marine Protette dell’Italia e degli altri paesi del Mediterraneo. Il programma di gemellaggio ASPIM è attuato nel quadro del memorandum d’intesa tra Nazioni Unite per l’Ambiente /PAM e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (IMELS) italiano.estetico, culturale o d’istruzione. L’elenco ASPIM è stato creato con la convenzione di Barcellona al fine di promuovere la cooperazione in materia di gestione e di conservazione delle aree naturali, nonché per la protezione delle specie minacciate e dei loro habitat.è stata selezionata per avviare un gemellaggio con la Riserva Marina Isole Habibas, in Algeria, che permetterà di sviluppare e programmare attività dettagliate di monitoraggio e gestione delle risorse ambientali. Il progetto prevede in totale 4 gemellaggi, coinvolte Area Marine Protette, Riserve Naturali e Parchi del Mediterraneo. Albania: Karaburun Sazan National e Parco Marino Italia: AMP Torre Guaceto; Algeria: Habibas Isole Marine e Riserva e Italia: AMP Tavolara Punta Coda Cavallo; Slovenia: Strugnano Parco paesaggistico e Italia: AMP Torre del Cerrano; Tunisia: Kneiss Isole naturali e Riserva Italia: AMP Isole Egadi. L’AMP di Tavolara parteciperà con grande interesse e partecipazione a questo progetto, con la convinzione che attraverso la condivisione, lo scambio e la contaminazione delle esperienze provenienti da diverse realtà e storie del Mediterraneo si possa crescere, migliorare, acquisire e trasmettere buone pratiche di gestione ambientale culturale e sociale.