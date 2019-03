Buddusò, trancia palo telefonico con camion: in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un autoarticolato nella notte è entrato in collisione con un cavidotto telefonico e lo ha sradicato e trascinato per diversi metri. L’episodio si è verificato ieri alle 21, a Buddusò, quando un automezzo che percorreva la via del campo sportivo ha agganciato i cavi aerei che attraversavano la sede stradale e ha tirato via anche i pali di legno che li sostenevano. La sala operativa del 115 del comando dei vigili del fuoco di Sassari, una volta ricevuta la segnalazione, ha inviato la squadra 8A di Ozieri. Dopo aver liberato il semirimorchio dal cavidotto, gli operatori hanno ripristinato le condizioni di sicurezza e la corretta viabilità. Sul posto anche i carabinieri di Ozieri e i Barracelli di Buddusò.