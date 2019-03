Nuovo assalto armato a cisterna latte nel nuorese

OLBIA. Il fucile puntato. La minaccia di sparare. L’autista scende, il camion cisterna del latte viene dato alle fiamme. La fuga, Ennesimo assalto armato ai danni di un mezzo adibito al trasporto del latte questa volta di proprietà della Sarda Formaggi di Buddusò. L’episodio si è verificato stamani intorno alle 9, nei pressi di Irgoli a Nuoro, quando due banditi a volto coperto hanno bloccato un autista e lo hanno costretto a scendere e ad allontanarsi senza voltarsi.







A quel punto i due con del liquido infiammabile hanno cosparso il mezzo e lo hanno dato alle fiamme. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Indagini in corso a poche ore dal vertice in prefettura sulla vertenza latte convocato per venerdì prossimo alle 9.

