I ragazzi del Deffenu a lavoro nella capitaneria di porto di Olbia

La collaborazione, che scaturisce da uno specifico accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, si basa su un modello di apprendimento che avvicina in maniera pratica i giovani al mondo del lavoro, ed ha portato alla stipula della Convenzione tra il Direttore Marittimo Capitano di Vascello Maurizio TROGU e il Dirigente Scolastico Dott.ssa Salvatrice Enrica SCUDERI.– hanno assistito inizialmente a lezioni teoriche anche attraverso la visione di fotografie e filmati istituzionali, riguardanti i compiti primari della Guardia Costiera soprattutto in materia di soccorso in mare e tutela ambientale.Nella settimana successiva, secondo un fitto calendario predisposto dai tutors, gli alunni parteciperanno come giovani marinai ad alcune attività tecnico-amministrative, in particolare presso gli uffici patenti nautiche, gente di mare, naviglio, diporto e demanio marittimo; seguendo, inoltre, alcune attività più operative, visitando la sala operativa, dove vengono gestite tutte le fasi di ricerca e soccorso in mare, e salendo a bordo delle motovedette appositamente dedicate a questo delicato compito.Magari qualcuno dei partecipanti proverà un domani ad intraprendere la carriera nella Marina Militare: certamente, attraverso questi momenti, gli studenti hanno l'opportunità di conoscere meglio la realtà della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e, soprattutto, arricchire la loro cultura del mare, dell'ambiente marino e delle sue risorse.