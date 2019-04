Giuseppe Fasolino nominato assessore regionale al bilancio e programmazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E come preannunciato da tempo, ma per nulla scontata viste le battaglie interne ed esterne, è arrivata la nomina ad assessore per Giuseppe Fasolino in quota Forza Italia. La notizia l'ha data lo stesso presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, nel corso della seduta di insediamento del nuovo consiglio regionale. Solinas ha per il momento comunicato i nomi di soli cinque assessori, le trattative per le altre geleghe sono serrate e ancora in corso. Si tratta di Alessandra Zedda di Forza Italia che andrà al Lavoro, Mario Nieddu della Lega alla Sanità. Gianni Chessa del Psd'Az al turismo e alle attività produttive, Gianni Lampis di Fratelli d'Italia all'ambiente. Le rimanenti deleghe verranno prese dal presidente Solinas in attesa che gli accordi partitici riempiano le caselle mancanti.