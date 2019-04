La Guardia di Finanza sequestra il canile di Olbia, denunciati due responsabili ***VIDEO***

L’associazione in questione, incaricata della cura e della custodia di animali da affezione, sarebbe sospettata di detenere, fin dall’anno 2015, cani randagi in condizioni incompatibili con la natura di animali domestici producendo loro gravi disagi. L’istituto, a fronte di una capacità massima consentita di 300 animali, ne avrebbe ospitati oltre 500. Le operazioni sono finalizzate a verificare le condizioni igienico-sanitarie nonché l’adeguatezza dei box per garantire e tutelare la salute degli animali.attraverso l’analisi della documentazione acquisita, dovranno appurare anche l’eventuale sussistenza di altri reati connessi alla percezione di contributi pubblici. Alle operazioni del Nucleo Mobile del Gruppo Olbia hanno partecipato le componenti specialistiche della Squadra Cinofili ed i Baschi Verdi coadiuvate dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Elmas che ha sorvolato la zona per documentare le condizioni dei box e di tutte le aree. I militari della Guardia di Finanza sono stati inoltre supportati dalla competente azione del personale dell’Ente Nazionale Protezione Animali e del Servizio Veterinario della locale ASL che, previa verifica dei microchip e dello stato di salute dei cani, procederà nelle prossime ore alla loro ricollocazione presso idonee strutture ricettive regionali. L’attività condotta oggi testimonia ancora una volta la trasversalità dell’azione della Guardia di Finanza che, quale moderno Corpo di polizia economico finanziaria, è in grado di assolvere anche ai complessi compiti di polizia ambientale sotto profili della protezione del paesaggio, del settore riguardante i rifiuti nonché della protezione degli animali.

