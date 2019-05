Mandato di arresto europeo nel Nord Sardegna, bloccato un 23enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ha proceduto, all’interno dello scalo ferroviario all’identificazione di un cittadino italiano, 23enne, che è risultato essere destinatario di un mandato d'arresto europeo per reati contro la persona commessi in Spagna. Dopo le formalità inerenti l’identificazione e le comunicazioni agli organi competenti, gli agenti di Polizia hanno tratto in arresto il giovane e lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali, a disposizione dell’A.G. competente.