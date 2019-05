OLBIA. Frontale tra due auto sulla SS125, fra Arzachena e Palau. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, di cui una trasportata in ospedale con il servizio di elisoccorso. L'incidente si è verificato stamane intorno alle 8.30 per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, i carabinieri, la polizia locale di palau e tre ambulanze, tra le quali la medicalizzata di Olbia.











