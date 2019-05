Il veliero più bello del mondo approda a Olbia nel week end, ecco come salire a bordo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La nave più bella al mondo, l’Amerigo Vespucci, approderà a Olbia sabato per un week end ricco di eventi. La Marina Militare metterà a disposizione il gioiello del mare dei curiosi e delle persone che vorranno salire a bordo per respirare la magia di questo splendido veliero che ci vinciamo in tutto il mondo. Le visite aperte al pubblico sono in programma sabato 1 giugno dalle 18.30 alle 20 e domenica dalle 15.30 alle 20.