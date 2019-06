Domenica giornata dedicata alla pulizia del Lido del Sole a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Domenica 16 giugno, dalle ore 9, nella spiaggia del Lido del Sole a Olbia (fronte Hotel Caprile), l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna promuoverà una giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale, alla pulizia del litorale e dei fondali marini. L’iniziativa, denominata “Puliamo Lido del Sole”, vede la preziosa collaborazione della Direzione Marittima di Olbia, del Comune, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), del WWF Italia con il neonato WWF Sub (Save UnderWater Biodiversity), dell’Associazione Ambientalista Velapuliamo, delle aziende De Vizia e Cosir, ma anche di società che operano nel campo del diving e dei lavori marittimi: Wase Diveducation, Leila Diving, Commercial Diving Services, Dilamar, Lavori Marittimi Pin, Sea Service, Mediterraneo Sport e Sub’s.Alla giornata, che ha lo scopo di promuovere la tutela delle spiagge e del mare, potranno partecipare tutti i cittadini che vorranno sostenere l’iniziativa dell’AdSP per la salvaguardia del golfo olbiese e per la diffusione di buone pratiche nella fruizione delle spiagge e delle aree fronte mare che rientrano nella propria circoscrizione. Sarà cura dell’Ente e dei partner mettere a disposizione sacchi e guanti per la raccolta dei rifiuti che, a fine giornata, verranno conferiti in discarica per lo smaltimento.