Trofeo Città di La Maddalena di Judo, ecco com'è andata

. Sui tatami si sono confrontati atleti dai 12 anni in su, fino alle categorie Master over 35; tanto bel judo, tanti momenti di tecnica e di confronto sostenuti dal caloroso appoggio del numeroso pubblico presente e sotto l’occhio attento del maestro Efisio Mele, vice presidente settore judo Sardegna. Il torneo ha visto la vittoria della “Ceracchini Cagliari”, seguita da “Renshu Club Samurai Monserrato” e da “ Hobby Sport Pirri” al terzo posto.Una bellissima giornata all’insegna dei valori dello sport che è passata attraverso la tenerezza dei più piccoli fino alla grinta esuberante dei più grandicelli, tutti indistintamente premiati con una bellissima medaglia ricordo dell’evento, accompagnata dal tifo strepitoso degli spalti gremitissimi del palazzetto di via La Marmora.Un sentito ringraziamento per la presenza va alla Dottoressa Emanuela Rio in rappresentanza del Parco, all’ assessore Massimiliano Guccini per il Comune e al CF Luigi Giannarzia per Mariscuola La Maddalena; si ringrazia anche Dynamo Camp onlus, associazione che si occupa di programmi di terapia ricreativa rivolta a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, a cui sono state devolute le offerte donate dai partecipanti.Queste due bellissime giornate di sport hanno visto un bel movimento di turisti a inizio stagione che hanno occupato tante strutture ricettive e hanno popolato ristoranti e negozi rappresentando, ci auguriamo, il preludio di una soddisfacente stagione per tutti gli operatori isolani!