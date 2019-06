L'Amerigo Vespucci in sosta a Cagliari dal 21 al 23 giugno

- Sabato 22 Giugno: dalle ore 14.00 alle ore 19.00.













, il comandante del veliero, capitano di vascello Stefano Costantino, terrà una conferenza stampa a bordo per presentare la nave e le attività che la vedranno protagonista durante la sosta.Lo scopo della campagna è quello di addestrare gli Allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) della Scuola Sottufficiali di La Maddalena e, al contempo, portare in giro per il mondo i valori e la storia della Marina Militare, oltre a rappresentare una delle eccellenze del nostro Paese.al fine di far propri i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere e acquisire l’importanza del lavoro di squadra, che caratterizza ogni marinaio nell’assolvimento dei compiti della forza armata al servizio della collettività.Dopo la sosta a Cagliari nave Vespucci raggiungerà Livorno, città in cui imbarcherà gli Allievi della 1ª Classe dell’Accademia Navale per dare inizio alla loro Campagna d’Istruzione. Quest’anno i Cadetti, durante i tre mesi circa di navigazione, avranno la possibilità di veleggiare dall’Oceano Atlantico e Nord Europa fino al Mar Baltico.Durante la sosta l’unità, ormeggiata presso il molo Ichnusa, sarà aperta alle visite a bordo a favore della popolazione nei seguenti giorni e orari:- Venerdì 21 Giugno: dalle ore 15.30 alle ore 20.30;