Mastino firma per l'Olbia Calcio

Nato a Carbonia il 2 settembre 1999, il terzino è arrivato all'Olbia la scorsa estate svolgendo con i bianchi tutto il ritiro estivo prima di trasferirsi in prestito al Gavorrano dove ha collezionato 32 presenze e 1 rete arrivando a disputare i playoff di Serie D.  Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, Mastino ha fatto il proprio esordio in carriera nella stagione 2017/18 quando, sempre in Serie D in forza al Real Forte Querceta, ha raccolto 33 presenze e siglato 1 rete. Dopo due anni di esperienza in quarta serie da protagonista, arriva quindi per Mastino l'occasione nei professionisti con la maglia bianca. Bentornato e in bocca al lupo, Andrea!