Demarcus firma con l'Olbia

OLBIA. La Società rende noto che il giocatore Antonio Demarcus farà parte della rosa della prima squadra dell'Olbia nel prossimo campionato di Serie C. Il club ha formalizzato con il giovane attaccante un accordo di addestramento tecnico valido sino al 30 giugno 2020. Nato a Ozieri il 30 luglio 2000 e cresciuto calcisticamente nel Mesu 'e Rios Ozieri, a 16 anni Demarcus ha esordito (con gol) nel campionato di Prima Categoria, prima di trasferirsi all'Olbia nel gennaio 2017 in forza alla squadra Under 17.







Nelle due annate successive si è distinto nel campionato Berretti, contribuendo con 12 reti (secondo posto nella classifica marcatori del girone) al quarto posto dell'Olbia conquistato lo scorso aprile e valso l'accesso ai playoff. Già aggregato con continuità al gruppo di mister Filippi nella seconda parte della scorsa stagione, per Demarcus arriva adesso l'opportunità di misurarsi a tempo pieno nel calcio dei grandi. In bocca al lupo per questa nuova importante avventura, Antonio!

