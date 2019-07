Homeport e multiscalo per la crescita del crocierismo in Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

e l’introduzione del multiscalo in un unico itinerario. Due punti chiave sul cui sviluppo l’Ente ha commissionato a Risposte Turismo un approfondito focus di ricerca ed analisi del mercato nell’Isola.Soggetti che, dall’inizio dell’anno, sono stati intervistati e sollecitati a fornire informazioni su diversi aspetti dell’industria dei giganti del mare, per dare così vita alla prima analisi scientifica sul fenomeno turistico nell’Isola.“Crocieristica in Sardegna: due possibili fronti di lavoro” il titolo del lavoro presentato oggi da Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo, nel corso del convegno organizzato dall’AdSP nella sala congressi del Terminal Crociere del Molo Ichnusa a Cagliari. Non una semplice illustrazione delle risultanze emerse dalla ricerca, ma una vera e propria tavola rotonda, aperta dal Presidente Massimo Deiana e coordinata da Francesco Morandi, docente dell’Università di Sassari ed ex Assessore regionale al Turismo, che ha coinvolto i principali attori locali del cluster marittimo, del comparto turistico, ricettivo e del management aeroportuale; partner indispensabili per lo sviluppo di una crocieristica 2.0.che permetterebbe al crocierista di iniziare il viaggio dalla Sardegna, con evidenti ricadute economiche sul territorio per trasporti, pernottamenti e servizi.Da una parte, il gap dell’insularità che la frequenza dei collegamenti aerei, nonostante il crescente numero di rotte da e per l’Isola, ancora oggi difficilmente compensa i grandi numeri ed i tempi stretti di riempimento della nave da crociera. Dall’altra, un mercato interno basato su un indice di popolazione decisamente basso per generare una domanda soddisfacente.Per quanto riguarda l’opzione multiscalo, nel lavoro condotto da Risposte Turismo la Sardegna si presenta fortemente competitiva, riuscendo a registrare anche tre scali consecutivi nello stesso itinerario (è il caso della Silversea che ricomprende anche un ormeggio in rada ad Alghero oltre a quello nei porti di Cagliari ed Olbia). Il dato sicuramente interessante è quello rilevato ad Oristano, dove la quasi totalità delle navi che scalano il porto rientrano nell’opzione “multiscalo”. Punti di forza, un’offerta mai ripetitiva, che spazia dall’archeologia al folklore, dal patrimonio naturalistico allo spiaggia e sole, ricomprendendo anche l’enogastronomia e lo shopping.il gap – ancora persistente - di notorietà dell’Isola per il grande pubblico e le compagnie; la scarsa valorizzazione della “materia prima”, ossia l’introduzione di destinazioni che vadano oltre il binomio sole e mare, con particolare attenzione alla professionalità di molte agenzie sarde del settore incoming. Il tutto facilmente superabile con la partecipazione attiva di tutti i principali player del settore turistico, pubblici e privati.“Quello che abbiamo presentato oggi è il primo ed unico focus scientifico sulla crocieristica nella nostra Isola – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un lavoro che ha coinvolto tutti gli attori di questa vivace industria turistica che, negli anni, si è radicata con ottimi risultati sul nostro territorio. Ma non dobbiamo adagiarci sugli allori. Anche se i dati confermano il trend positivo, occorre studiare nuove strategie per rafforzare la presenza delle compagnie, consolidare ed incrementare un mercato fisiologicamente molto volatile. Per questo abbiamo commissionato a Risposte Turismo un’analisi su quelle che, secondo noi, possono essere le due strade principali per giocare al rialzo: l’Homeport ed il multiscalo. Se sul primo occorre un lavoro di sviluppo dei collegamenti aerei e la generazione di nuova domanda, non necessariamente radicata sul territorio, dall’altra abbiamo la strada spianata verso il pieno raggiungimento dell’obiettivo, con felici esperienze passate e presenti. Siamo l’unica realtà con sette porti, a breve otto, ed un’offerta escursionistica ed infrastrutturale non paragonabile con quella degli altri competitors. Per cui, da oggi, con la presentazione di questo focus che offriamo alla riflessione di tutto il cluster marittimo, trasportistico e turistico, parte un lavoro di sinergia per una nuova sfida che, se ci vede tutti uniti, ci porterà sicuramente lontano”.