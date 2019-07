Eventi Estate Tempiese, ecco il programma della settimana

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Proseguono a Tempio Pausania gli eventi organizzati dal Comune di Tempio Pausania – Assessorato del Turismo, Spettacolo e Manifestazioni – in questa 3^ settimana del mese di Luglio, in collaborazione con gli operatori culturali del territorio.4^ Edizione dello spettacolo “MIGRAZIONI SONORE”-"TEMPIO COME SPOLETO" con CANCIONERO ELVA LUTZA ed ESTER FORMOSA.Lo spettacolo si terrà alle 21.30 presso Slargo Via S. Vito (piazzetta all'incrocio con Via Tola, dietro ACI).(Organizza l' “Associazione Culturale CORO GABRIEL” di Tempio Pausania).Ore 21.00 - Chiostro degli Scolopi: CONCERTO DEI DOCENTI – ANNO SCOLASTICO 2018-2019 della Scuola Civica di Musica di Tempio Pausania, in associazione coi Comuni di Aggius, Bortigiadas ed il Liceo Artistico “F. De Andrè”.dalle ore 10.00 – Centro Storico e Stazione Ferroviaria: BOOKOLICA – 2° “Festival dei lettori creativi”.(Organizza Associazione Bottega No-Made).Domenica 28 Luglio:Ore 17.00 – Centro Storico: Commemorazione dei “Caduti di Curragghja”.