Incendio ad Arzachena, in azione elicottero del corpo forestale

OLBIA. Sta decollando un Ecureuil AS 350 B3 del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna proveniente dalla base di Limbara per intervenire su un incendio in località M.Canu nel cumune diArzachena.Sul posto coordina le operazioni di spegnimento la pattuglia del Corpo forestale della Stazione di Olbia.