Frontale tra due auto nelle curve per Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Un ferito è stato traportato in ambulanza al pronto soccooros di Olbia. Sul posto le ambulanze del 118 dell'associazione Monte Ruju e i carabinieri che hanno regolato il traffico ed effettuato i primi accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Il manto stradale, reso viscido dalle piogge di questa notte, ha sicuramente giocato la sua parte.