Flag Nord Sardegna, lunedì a Olbia la presentazione del progetto Prismamed

OLBIA. Lunedì 30 settembre alle ore 11.15 presso l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora” di Olbia in via Emilia, si terrà la presentazione del progetto INTERREG P.O. Marittimo 2014-2020 - P.Ri.S.Ma.MED (Piano RIfiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo), un programma di cooperazione transfrontaliera tra Sardegna, Corsica, Liguria, Toscana e le regioni della PACA francese, che nasce con l'obiettivo di innovare la governance e la gestione integrata nei porti commerciali, di rifiuti e scarti derivanti dalle attività della blue economy (pesca, acquacoltura e diporto).







Il Flag Nord Sardegna insieme ad altri partner di progetto, tra cui l'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, e i produttori di molluschi di Olbia, avvierà delle azioni pilota volte al miglioramento della qualità delle acque nelle aree di porto e per sperimentare la fattibilità dell’economia circolare attraverso il riuso delle polveri da macinatura dei gusci di cozze ed ostriche. Nello specifico il progetto ad Olbia vedrà coinvolte la scuola professionale ed agraria facenti parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora” di Olbia, attraverso la sperimentazione di attività e prodotti che hanno alla base l’impiego dei gusci di molluschi opportunamente trattati. Gli studenti delle due scuole, seguiti dai loro insegnanti, avvieranno un progetto scolastico ad hoc e avranno un ruolo fondamentale nella realizzazione delle attività di P.Ri.S.Ma.MED attraverso la produzione di manufatti e lo svolgimento di attività agronomiche sperimentali.Anche la Coldiretti della provincia di Sassari ha aderito al progetto, garantendo la propria disponibilità all’impiego dei gusci di molluschi in ambito agricolo.



