Camioncino in fiamme stamane a La Maddalena, sul posto i vigili del fuoco

Intorno alle 05.30 la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per un incendio di un furgone avvenuto in via Cesaraccio la Maddalena. Sul posto è stata inviata la squadra operativa 11A del distaccamento di la Maddalena che ha messo in sicurezza la zona interessata dall'evento e ha provveduto all'estinzione delle fiamme. Intervenute anche le forze dell'ordine per indagare sulle cause dell'incendio che sono ancora in fase di accertamenti.