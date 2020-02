© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 14.15 i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti dopo il bivio di Ovilò a cinquecento metri dalla galleria di S. Teodoro sulla 131 DCN per un incendio autovettura. La squadra 7a ha provveduto a spegnere le fiamme e a bonificare la zona. Le due persone occupanti risultano illese. Cause non potute accertare. Sul posto anche la Polizia Stradale.